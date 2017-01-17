Şehit ateşi Eskişehir'e de düştü

Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim'in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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