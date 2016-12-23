Şehit Astsubay, Kars'ta gözyaşlarıyla uğurladı

KARS, () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden 27 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'ın cenazesi, memleketi Kars'ın Susuz İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İlçe merkezindeki Kazım Karabekir Cami'nde cuma namazı sonrası şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için kılınan cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Susuz Kaymakamı Yusuf İzci, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray, şehidin ailesi yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Müftü Mehmet Genç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Fikriye ile baba Zeki Yekebağcı gözyaşı döktü. Şehit annesi Fikriye Yekebağcı, "Sen ölmedin. Ben ağlamayacağım. Başım dik duracak ve kimseyi sevindirmeyeceğim" dedi.

Şehidin ağabeyi Tolga Yekebağcı da "Bir hafta önce izne gelmişti. Yıllardır bel fıtığından tedavi görüyordu. Sağlığına kavuşturmak için doktor doktor gezdirdik. Kendisine defalarca 'İstifa et gel' dedik" diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, cenaze töreni boyunca Vali Rahmi Doğan ile birlikte şehidin ağabeyi ve babasının elini bırakmadı. 3 çocuklu ailenin ortancası ve bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. İlçe mezarlığına götürülen 5 yıllık asker Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi burada toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI