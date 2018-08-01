Şehit anne ve 10 aylık oğlu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan, son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Mustafa Bedirhan'ın tabutunun önüne konulan boş fotoğraf çerçevesinde yazan 'Bebek' yazısı yürek dağladı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, terör suçları ve bazı konularda idam yasasının getirilmesi halinde onaylayacağını söyledi.Yüksekova'da dün, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönerken, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene, helikopter ile ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci ile şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astusbay Çavuş Serkan Karakaya, annesi Suudiye Demir ile yakınları ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit anne-oğulun cenazeleri, tören alanına askerlerin omuzlarında getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına bırakılmasının ardından, şehitlerin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve intikam yeminleri etti. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, önce 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın tabutuna sarıldı, ardından da son kez eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Bedirhan'ın tabutunun önüne konulan boş fotoğraf çerçevesinde yazan 'Bebek' yazısı yürek dağladı. İkindi namazının ardından şehit anne ve oğlu için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.'İDAM MECLİS'E GELİRSE BEN ONAYLARIM'Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'a rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. 'Hakk'ın yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Yerleri belli. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz ancak bir gerçeği sizlerin şahında tüm milletimize, tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilli olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunları peşini bırakmak yok. Son haftalarda, son aylarda, son yıllarda nedenli onlar kaçıp biz kovalıyoruz, biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemize son terörist kalıncaya dek devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bölmeye, bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak sureti ile bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da, ne demek istediğimi anlıyorsunuz, biz bunların peşini bırakmayacağız. Bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ile bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Tüm mesele, parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda, benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla, bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bununla ilgili inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyoruz. Bu konuda 'Hans ne der, George ne der', biz buna bakmayız. Hak ne der buna bakarız. Şehidi ve yavrusunu uğurluyoruz. Serkan yavrumuza da sabırlar diliyoruz" dedi.'RABBİM BİZLERE NASIP ETSİN'Şehit ailesine seslenen Erdoğan, "Biliyorum ki sizler oradaki bu görüşme ile birlikte, belki sizin o çağrınıza karşı farklı bir seda ile size gelmenin o da huzuru içinde oldu. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmayacağız. Çünkü bu yolculuk farklı bir yolcuk. Bunlar birer vesileydi. Rabbim inşallah bu vesile ile 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek bu yolculukta sana geldim. Şehitler diyarındayız. Ta Çanakkale'den ta Bedir'e Uhud'a kadar o şühedanın izindeyiz. Rabbim, bizlere de aynı makamı nasip etsin. Bizler 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü ile de bir mücadele verdik. Halen veriyoruz ve vereceğiz. Sizlerin duaları bu mücadelemizi daha güçlü kılacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükûda ve secdede eğildik ve sadece orada eğiliriz. Dualarınız gücümüzdür. Rabbim inşallah tecelli edecektir. Bu tecelli bizim için zafer olacaktır. Muhsin kardeşime tekrar rahmet diliyorum. Onun da mekanı cennet olsun inşallah. Tekrar hakkınızı helal edin. Şehitlerin buna ihtiyacı yok ama biz yine de bu helalliği, bu tezkiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum" ifadelerin kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Şehit Nurcan Karakaya'nın tabutunu, eşi Serkan Karakaya ile birlikte omuzlayarak, cenaze aracına kadar taşıdı. Arkadan gelen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın tabutuna ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu omuz verdi. Bakan Soylu da cenaze aracına kadar tabutu taşıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze aracına binen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile aracın başında yaklaşık 5 dakika boyunca konuştu. Cenaze aracı, İlçe Şehitliği'ne gitmek üzere alandan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı da bir süre peşinden gittikten sonra helikoptere yöneldi.Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, İlçe Şehitliği'inde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU



Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.