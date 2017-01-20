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Şehit acısı samsuna düştü (2)

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Şehit uzman onbaşı, 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra ve babası Adem Taşkın, oğullarının şahadet haberini, ilçenin Kızılot Mahallesi'nde çalıştıkları tavuk çiftliğinde...

Şehit acısı samsuna düştü (2)

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehit uzman onbaşı, 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra ve babası Adem Taşkın, oğullarının şahadet haberini, ilçenin Kızılot Mahallesi'nde çalıştıkları tavuk çiftliğinde aldı. Gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçiren anne Zehra Taşkın, hazır bekleyen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra aile, arabalarla oturdukları Çarşamba'nın Sarıcalı Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Ailenin 3 çocuğundan biri olan şehit Ramazan Taşkın'ın yakınları baba evinde bıraktığı asker şapkasına bakarak gözyaşı döktü.
Şehit Taşkın'ın 6 ay önce uzman onbaşı olduğu, Tunceli 4. Komando Tugayı'nda görev yaparken, yaklaşık 1 ay önce El-Bab'a gittiği belirtildi. 

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