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Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören (2)

YÜKSEKOVA'DA TÖREN Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan (28), Piyade Sözleşmeli...

Şehit 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören (2)

YÜKSEKOVA'DA TÖREN
Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan (28), Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış (25) ile Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş (25), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda okunan duaların ardından uçakla memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri  ile askeri erkan katıldı.

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