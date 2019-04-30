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Şeftali bahçesindeki cinayete 3 tutuklama

BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Mehmet Altınok'un(25), uyuşturucu satın almak için buluştuğu İlhan G. tarafından pazarlık sırasında çıkan kavgada başına taşla vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.  İlhan G. ve olay...

Şeftali bahçesindeki cinayete 3 tutuklama
BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Mehmet Altınok'un(25), uyuşturucu satın almak için buluştuğu İlhan G. tarafından pazarlık sırasında çıkan kavgada başına taşla vurularak, öldürüldüğü ortaya çıktı.  İlhan G. ve olay anında beraberinde olan 2 arkadaşı tutuklandı. 
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 4 gün önce şeftali bahçelerini sulamaya giden çiftçiler, bir ceset buldu. Jandarma, başına taşla vurulduğu belirlenen cesedin 25 yaşındaki Mehmet Altınok'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, parmak izi çalışmasıyla şüphelilerin İlhan G., Ö.T. ve K.B. olduğunu belirledi.  Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile 30 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenilen Mehmet Altınok'un, İlhan G. ile uyuşturucu satın almak için buluştuğu, pazarlık sırasında kavga çıktığı, bu sırada İlhan G.'nin Altınok'u başına taşla vurarak, öldürdüğü ortaya çıktı. İlhan G.'nin cinayetin ardından beraberindeki Ö.T. ve K.B. ile olay yerinden kaçtığı belirlendi. 
Uyuşturucu ticareti yaptıkları önü sürülen İlhan G. ile Ö.T. ve K.B., sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Şüpheli İlhan G.'nin cep telefonunda öldürdüğü Mehmet Altınok ile çekilmiş fotoğrafı bulundu.

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