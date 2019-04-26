Şeftali bahçesinde cesedi bulunan genç, uyuşturucu pazarlığında öldürülmüş

BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Mehmet Altınok'un (25), uyuşturucu almak için buluştuğu İ.G. tarafından pazarlık sırasında çıkan kavgada başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İ.G. ile olay sırasında yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bahçelerini sulama giden çiftçiler, bir şeftali bahçesinde yerde kanlar içinde yatan genci fark edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, başına taşla vurulduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada, cesedin Mehmet Altınok'a ait olduğunu saptadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma ve inceleme ile parmak izi çalışmasının ardından İ.G., Ö.T. ve K.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 30 gram metamfetamin, hassas terazi ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Mehmet Altınok'un, İ.G. ile uyuşturucu satın almak için buluştuğu, yapılan pazarlık sırasında kavga çıktığı belirlendi. Kavga sırasında İ.G.'nin taşla Altınok'un başına vurup, yanındaki Ö.T. ve K.B. ile olay yerinden kaçtıkları saptandı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI