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Seferihisar ve Çeşme'de 95 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta 95 kaçak göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesi Özdere Burnu açıklarında geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, saat 04.47'de,...
GÜVENLİK 31.10.2019, 10:06
İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta 95 kaçak göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi Özdere Burnu açıklarında geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, saat 04.47'de, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 20'si Kongo, 17'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Mısır ve 3'ü Togo uyruklu olmak üzere 44 göçmen yakalandı. 29'u erkek, 13'ü kadın ve 2'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün Sahil Güvenlik botu, saat 07.30'da, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot daha tespit etti. Durdurulan lastik botta 45'i Suriye, 4'ü Somali ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere 51 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan toplam 95 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Seferihisar ilçesi Özdere Burnu açıklarında geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, saat 04.47'de, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 20'si Kongo, 17'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Mısır ve 3'ü Togo uyruklu olmak üzere 44 göçmen yakalandı. 29'u erkek, 13'ü kadın ve 2'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün Sahil Güvenlik botu, saat 07.30'da, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot daha tespit etti. Durdurulan lastik botta 45'i Suriye, 4'ü Somali ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere 51 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan toplam 95 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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