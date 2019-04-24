Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/SEFERİHİSAR (İzmir), ()- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 47 kaçak yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 01.00 sıralarında, Seferihisar'ın Teke Burnu güneyinde lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgedeki ekipler Sahil Güvenlik botuyla bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 14'ü Kongo, 11'i Orta Afrika, 8'i Somali, 4'ü Mali, 4'ü Angola, 4'ü Çad, 1'i Kamerun ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın, 2'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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