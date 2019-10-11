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Seferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 03.34'te gelen ihbarla,...

GÜVENLİK 11.10.2019, 10:35
Seferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 03.34'te gelen ihbarla, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 30'u Kongo, 7'si Togo, 6'si Suriye, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Etiyopya, 1'i Nijerya ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 15'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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