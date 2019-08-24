Sedyedeki kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

ANTALYA'da, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek, eşinden kaçtığı iddia edilen Gültekin Kocaoğlu (46), 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düşmesi sonucu bacağını kırdı. Sedyeye alınan eşinin yanına gelen Ayşe Kocaoğlu (41), "Evine neden gelmiyorsun, bizden neden kaçıyorsun Gültekin?" dedi.Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir evine gitmediği belirtilen Gültekin Kocaoğlu, Hürriyet Caddesi'nde eşi Ayşe Kocaoğlu ile karşılaştı. Eşinin konuşmaya çalıştığı Gültekin Kocaoğlu, kaçmaya başladı. Yolu geçerek, refüje çıkan Gültekin Kocaoğlu, karanlıktan fark etmediği 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düştü. Eşinin kanala düştüğünü gören Ayşe Kocaoğlu, çevredekileren yardım istedi. Merdiveni olmayan kanaldaki Gültekin Kocaoğlu'na ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak, yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, vinçle kanala inerek, Gültekin Kocaoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı.'BİZDEN NEDEN KAÇIYORSUN GÜLTEKİN?'Sağ bacağının kırıldığı belirlenen Gültekin Kocaoğlu, sedyeye alınarak, vinçle kanaldan çıkarıldı. Bu sırada eşinin yanına gelip, sağlık ekiplerinden bilgi alan Ayşe Kocaoğlu, "Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değimli miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin" dedi. Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu, eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti. Polisin sorularına yanıt vermeyen Gültekin Kocaoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.