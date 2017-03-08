Sedat Peker, Sakarya Adliyesi'nde tanık sıfatıyla ifade verdi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Paralel Yapı Deşifre' hesabından birçok siyasetçi ve bürokrat hakkında iddialarda bulunulmasıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sedat Peker tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Türkiye'nin birçok ilinde hakkında suç duyurusunda bulunulan Twitter'daki 'Paralel Yapı Deşifre' hesabını kullandığı belirlenen emekli astsubay 47 yaşındaki M.D. yakalandı. M.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının daveti üzerine Sedat Peker bilgisine başvurulmak üzere Sakarya Adliyesi'ne geldi. Sedat Peker, 'Paralel Yapı Deşifre' soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 2 saat tanık sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.