Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde, Hamza Evlice (33), seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtar Ali Özyörük'ü (47) tabancayla öldürdü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde meydana geldi. Köy muhtarı evli ve 3 çocuk babası Ali Özyörük, aralarında husumet bulunan evli ve 6 çocuk babası Hamza Evlice ile köy meydanında karşılaştı. İddiaya göre, Evlice ve Özyörük arasında 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak seçmen kağıdı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evlice, kavga sırasında üzerindeki ruhsatlı tabanca ile muhtar Özyörük'e ateş etti. Yaralanan muhtar, olay yerine gelen ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Özyörük, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli Hamza Evlice ise Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evlice, ilk ifadesinde, ''Seçmen kâğıdımı istedim. Vermedi. Ben de vurdum'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



