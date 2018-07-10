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Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, sebze yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki domates, salatalık ve biberler yola saçıldı. Kamyon, 6 saatlik çalışma sonucu vinçle yoldan kaldırıldı. Kaza, saat...

Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, sebze yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki domates, salatalık ve biberler yola saçıldı. Kamyon, 6 saatlik çalışma sonucu vinçle yoldan kaldırıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği sebzeleri Ankara'ya götüren Selahattin Şimşek yönetimindeki 07 ZG 785 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, devrildi. Kazada sürücü Selahattin Şimşek ile kamyonda bulunan Özer Arıkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Devrilen kamyonun kasasında yüklü domates, salatalık ve biberlerin çevreye saçıldığı kaza nedeniyle Burdur- Tefenni yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Kamyon, 6 saat süren çalışma sonucu vinçle yoldan kaldırıldı.

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