SDÜ öğretim görevlisi ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Senirkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlisi Bekir S. (40) ağaca asılı olarak ölü bulundu.

Keçiborlu ilçesi İncesu köyü yakınlarındaki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. SDÜ Senirkent MYO'da öğretim görevlisi Bekir S.'yi arazide ağaca asılı halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık görevlileri Bekir S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinden sonra 1 çocuk babası Bekir S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Keçiborlu'da gözlükçü dükkanı da bulunan Bekir S.'nin üzerinde, "Çocuğuma iyi bakın" notu bulunduğu iddia edildi.

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