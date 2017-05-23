Scamsun'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan ÇELİKSBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce Samsun merkezli bursa İstanbul, Aksaray ve Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce kapatılan Feza Koleji ve Sakarya Dershaneleri yöneticisi ve çalışanı 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bazılarının ByLock kullandıkları tesbit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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