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Sazlık alanda çıkan yangın golf sahasına sıçradı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde sazlık alanda çıkan yangın golf sahasına da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın 2.5 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında...

Sazlık alanda çıkan yangın golf sahasına sıçradı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde sazlık alanda çıkan yangın golf sahasına da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın 2.5 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 5 dönüm sazlık alan zarar gördü.
Serik’e bağlı Belek turizm merkezi İleribaşı mevkiindeki Beygölü Ovası’nda bulunan sazlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye araçları yangının bulunduğu noktaya giremezken 2 itfaiye eri ve 2 polis memuru alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarla birlikte yayılan yangın yolun karşı tarafındaki golf sahasına da sıçradı. Bölgeye takviye ekipler de çağrılırken, yangın noktasına iş makinesiyle yol açılmaya çalışıldı.
Yangına, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) ve golf sahasının kendi itfaiye personeli, 2 sulama tankeri ve 2 iş makinesi müdahale etti. Yaklaşık 2.5 saat süren çabanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 5 dönüm sazlık alan, yol kenarındaki ağaçlar ve golf sahasının yola bitişiğindeki çalılık alan zarar gördü. Yangında bazı hayvanlar da yanarak telef oldu.

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