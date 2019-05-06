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Sayaç okumaya gitti, baba- oğlun hayatını kurtardı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangını tesadüfen elektrik sayacını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi fark edip, içerde uyuyan Enver Açıkgöz (36) ve oğlu Mert'i (4)...

Sayaç okumaya gitti, baba- oğlun hayatını kurtardı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangını tesadüfen elektrik sayacını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi fark edip, içerde uyuyan Enver Açıkgöz (36) ve oğlu Mert'i (4) uyandırarak, camını kırdığı pencereden dışarı çıkmalarını sağladı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde, çıktı. Elektirik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz Elektrik Dağtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yoğun dumanı fark etti. Durumu anlayan Akyıldız, kapıyı çaldı. İçeride uyuyan Enver Açıkgöz ve oğlu Mert kapı sesine uyandığında yangını fark etti. Enver Açıkgöz oğlu Mert'i de alarak evden çıkmaya çalıştı ancak alevler kapıyı sardığı için çıkamadı. Bunun üzerine Akyıldız, pencerenin camını kırıp, baba- oğlun buradan dışarı çıkmalarını sağlayarak, hayatlarını kurtardı. Yangını fark ederek gelen komşuları alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye gelen itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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