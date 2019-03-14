Savunma Sanayii Başkanı Demir: Gündemimizde çok büyük projeler var

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sistemleri konusunda çok büyük projelerin gündemlerinde olduğunu belirterek, daha büyük ve gelişmiş insansız hava araçları (İHA) ile insansız savaş uçağı modeline giden yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret eden Prof. Dr. İsmail Demir, daha sonra Teknopark'ta incelemelerde bulundu. Ardından Eskişehir Sanayi Odası'na geçen Prof. Dr. Demir, burada sanayicilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, hassas imalatların yanı sıra tezgâh ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi:

"Artık gidilen noktada hassas imalatlar yapmak bir adım ama bu hassas imalatları yapacak tezgâh ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerekiyor. Giderek artan oranda bu tür hassas işlem yapan makine ve tezgâhların tedariki konusunda kısıtlama olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda, daha da ötesinde savunma sanayi söz konusu olduğunda bir kısım kısıtlar, itirazların olacağını, olduğunu, daha da olacağını görüyoruz. Bu açıdan da tezgâhlar konusunda da Türkiye'de bir gündem oluşturmak gerektiğini ve bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın da önünü açmak istediğimizi belirtebiliriz. Fiyat ve maliyet ikinci planda kalıp, teknolojiye ağırlık vermemiz gerekebilir. Ancak sistemlerin akıllandığı bu dönemde artık sadece imalat değil, imal edilen sistemlerin akıllandırılması, kablosuz iletişim, enerji transferi, akıllı enerji kullanımı ve bunların entegre olması gibi kavramların konuşulduğu bir gündem var."

'İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GÜNDEMDE'

Çok önemli projelerin gündemlerinde yer aldığını aktaran Prof. Dr. Demir, projeleri sıralarken, insansız savaş uçağı modeline giden yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. İsmail Demir, "Gerçekten çok kapsamlı ve büyük projeler var gündemde. Milli muharip uçak projesi, 'Atak'ın daha gelişmiş bir modeli olan bir helikopter projesi, daha büyük ve gelişmiş İHA'larımız, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası, bunun yanında fırkateyn hava savunma sistemi taşıyan daha büyük gemilerimiz, uçak gemisi sınıfına giren gemilerimizin sayısının daha fazla olması, bunların üzerindeki sistemler, radar konusunda yapılan çalışmalar, deniz platformlarının çeşitlendirilmesi, onların üzerindeki sistemlerin yerlileştirilmesi, torpido, seyir füzesi, karadan karaya füzeler, uydu sistemleri, uydudan kontrol edilebilen sistemler, uydu fırlatma sistemleri ve insansız, kara, deniz ve hava araçlarının entegrasyonu, siber güvenlik konuları bunlar hep gündemimizde olan konular. Bunların hepsinde çok seslilik önemli ama çok sesliliği bir koroya dönüştürmek önemli" diye konuştu.

Prof. Dr. İsmail Demir, bu yıl ekim ayı sonuna doğru savunma sanayi zirvesi düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.



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