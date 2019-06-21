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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması: Her kriz fırsattır

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulayacağı iddialarıyla ilgili, "Her kriz bir fırsattır. F-35'ler ile ilgili...

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması: Her kriz fırsattır

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulayacağı iddialarıyla ilgili, "Her kriz bir fırsattır. F-35'ler ile ilgili yaptığımız üretimler var. Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkarma veya zorlaştırıcı konular gelebilir. Zor dönemden geçebiliriz. Zor döneme Türk savunma sanayii hazır" dedi.
Ankara'da, otelde gerçekleştirilen, 'Türkiye'nin 5G ve ötesi için iletişim gücü' konulu basın toplantısına; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün katıldı. Toplantıda, milli ve yerli şebeke altyapısıyla yola çıkılarak, hazırlanan 'ULAK Haberleşme'nin 4.5G veri aktarımı sistemi tanıtıldı.
İsmail Demir, toplantının ardından Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma füzelerine ilişkin soruları yanıtladı. Demir, S-400'lerin teslim tarihiyle ilgili, "Birçok yetkili konuştu bu konu ile ilgili. Biz teknik kısmını yürütüyoruz. Geliş süreci hemen öyle 2 günde olmaz. Geldiğinde göreceksiniz, devam eden bir süreç. 'İlk uçak ne zaman gelir?' diyorsanız, Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarihler gibidir. Patriot için karşılıklı teklifler yapılıyor. Onlar bize, biz onlara; gelip gidiyor görüşmeler" diye konuştu. 
ABD'nin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulayacağı iddialarıyla ilgili ise Demir, "Her kriz bir fırsattır. F-35 programı 9 ülkenin bulunduğu bir program. Herhangi bir ülke 'Ben seni çıkardım' deyip çıkaramaz. Ortakların tümü karar verir bu konuda, ortaklık metni bu şekilde. F-35'ler ile ilgili yaptığımız üretimler var. Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkarma veya zorlaştırıcı konular gelebilir. Zor bir dönemden geçebiliriz. Zor döneme Türk savunma sanayii hazır. Türk sanayisi önlemini alır. Bizler kararlı oldukça, kendimize güvendikçe başarılı oluruz. Biz dostluk ilişkilerine bağlı olacağımızı müttefiklere her fırsatta bildiriyoruz" dedi.

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