Son Dakika
Şavşat'ta heyelan nedeniyle kapanan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı
ARTVİN'de, dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkın ve heyelanda kapanan Şavşat- Artvin karayolu, gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Kentte, dün saat 21.30 sıralarında etkili...
GÜVENLİK 06.09.2019, 10:22
ARTVİN'de, dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkın ve heyelanda kapanan Şavşat- Artvin karayolu, gece boyu süren çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.
Kentte, dün saat 21.30 sıralarında etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Artvin- Şavşat karayolunun 33'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yol kenarında park halinde bulunan bir araç da hasar gördü. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.
Yol, belediye ve Karayolları ekiplerinin iş makineleri eşliğinde gece boyu aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergah boyunca, yer yer toprak birikintisi ve kaya parçalarının düştüğü karayolunda da temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kentte, dün saat 21.30 sıralarında etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Artvin- Şavşat karayolunun 33'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yol kenarında park halinde bulunan bir araç da hasar gördü. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.
Yol, belediye ve Karayolları ekiplerinin iş makineleri eşliğinde gece boyu aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergah boyunca, yer yer toprak birikintisi ve kaya parçalarının düştüğü karayolunda da temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0