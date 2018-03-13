Savcıyı vuran polis: Kürtçe ağır küfür edince kendimi kaybettim

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Savcı A. Kadir Küçüköner'i vuran polis memuru Turgut Avcı, “Savcı eşimle bana Kürtçe ağır küfür edince, kendimi kaybettim" dedi.Korkuteli'de adliyedeki makam odasında Savcı A. Kadir Küçüköner'i tabancayla yaralayan polis memuru Turgut Avcı ve adliyede katip olarak çalışan eşi Şerife Avcı'nın yargılanmasına başlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Turgut Avcı, eşi Şerife Avcı ile avukatları katıldı. Savcı Küçüköner'in katılmadığı duruşmada, ilk olarak daha önce susma hakkını kullanan Turgut Avcı, dinlendi. Olay günü hasta eşini hastaneye götürdüğünü belirten Avcı, şunları söyledi:“Eşime savcı beyden izin almasını istedim. İzin aldığını söyleyince birlikte hastaneye gittik. Muayeneden sonra tahlil sonuçları için yeniden gelmemiz gerektiği söylendi. Eşimi adliyeye götürürken savcı bey aradı. Eşime doktorun ne dediğini sordu. Eşim de öğleden sonra tahlil sonuçlarını almaya gideceğimizi söyledi. Bunun üzerine savcı bey, 'Öğleden sonra bir yere gidemezsin, izin vermiyorum' dedi. Bunun üzerine eşimi adliyeye bırakıp, öğleden sonra sonuçları almaya yalnız gittim."Öğleden sonra eşinin kendisinden ilaçlarını ve raporunu istediğini söyleyen Turgut Avcı, bunun üzerine okuldan çıkan 2 çocuğunu da alarak adliyeye gittiğini söyledi. Savcı Küçüköner'in odasına girerek kendisi ve eşinin hasta olduğunu söyleyip, ilaçları gösterip raporu verdiğini anlatan Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:“Savcı Bey aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler sarf etti. 'Eşiniz yalan söylüyor, samimiyetine inanmıyorum' dedi. Eşime, 'Seni kimseyle değiştirmeyeceğim, eşek gibi çalışacaksın' ifadesini kullandı. Masanın üstündeki ilaçları eliyle iterek, 'Toplayın ilaçları, defolun gidin' dedi. Tam çıkacakken Kürtçe ağır bir küfür ettiğini duydum. Daha önce Diyarbakır'da görev yaptığım için ne söylediğini anladım. 10 yıllık eşimin yanında bana bağırması ve aşağılayıcı ifadeler kullanması nedeniyle kendimi kaybettim. Belimdeki beylik tabancamı çekerek ateş etmeye başladım. Şoka girmiştim daha sonrasını hatırlamıyorum."'KENDİMDEN UTANIYORUM'Savcı Küçüköner'in üst komşuları olduğunu ve aralarında samimiyet bulunduğuna dikkat çeken Turgut Avcı, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Avcı, “Böyle bir şey yaptığım için kendimden utanıyorum. Savcı Beye geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum" dedi.Şerife Avcı ise eşinin ifadesine benzer cümleler kullanarak, Savcı Küçüköner'in kendisine, 'Artık senin samimiyetine inanmıyorum. Çalışmamak için rapor alıyorsun. Seni kimseyle değiştirmiyorum. Bu işleri eşek gibi yapacaksın' dediğini söyledi. Şerife Avcı da savcının kendilerine Kürtçe küfür ettiğini, daha önce Hakkari'de eğitim gördüğü için söylenen küfrü anladığını kaydetti.Mahkeme başkanının, “Daha önceki ifadelerinizde böyle bir ağır küfürden neden bahsetmediniz" diye sorması üzerine Şerife Avcı, “Soruşturma evresinde olayın şokunu hala yaşadığım için Kürtçe küfür detayını söylemeyi unuttum" dedi. Kapıdan çıkmak üzereyken eşinin ateş ettiğini gördüğünü sözlerine ekleyen Şerife Avcı, “Eşime 'Yapma ne yapıyorsun' diye bağırdım ama mani olamadım" diye konuştu.Duruşmada tanık olarak dinlenen Korkuteli Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak çalışan Veli Caner, olay sırasında vurulan savcının odasında olduğunu, savcının sanıklara herhangi aşağılayıcı ifade kullanmadığını ve küfür etmediğini söyledi. Caner, savcının 'Eşek gibi çalışacaksın' dediğini de duymadığını belirtti.Savcı, sanıklardan Şerife Avcı'nın tahliyesine, eşi Turgut Avcı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Şerife Avcı'nın tahliyesine, polis memuru eşinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.OLAYIN GEÇMİŞİCumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, Korkuteli Adliyesi'ndeki makam odasında 10 Ekim 2017'de, aynı adliyede çalışan zabıt katibi Şerife Avcı'nın polis memuru eşi Turgut Avcı tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turgut Avcı ve eşi tutuklanırken, 20 günün sonunda tedavisi tamamlanan Küçüköner başka bir ile tayin edildi.

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