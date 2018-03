Savcılık: 'Hanım' demek ayrımcılık değil, 'nezaket'

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesinlioğlu, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin'in kendisi hakkında hayvan pazarında yaşanan bıçakla yaralama olayı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle şikayetçi oldu. Uğur Pasin'in 'Hanım Vekil yanlıştan dön' başlığı altında yaptığı açıklaması nedeniyle 'kişiler arasında ayrımcılık yapmak, basit tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık 'takipsizlik' kararı verdi. Kararda, ifadelerin tehdit niteliği taşımadığı, 'hanım vekil' ibaresinin ise nezaket sınırları dahilinde olduğu, ayrımcılık unsurunun bulunmadığına dikkat çekildi.

Erzurum'daki hayvan pazarında 6 Temmuz 2017'de bıçaklı yaralama olayı sonrası MHP Yakutiye İlçe Başkanı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hayvan pazarında can pazarı kurulduğunu iddia eden MHP'li Uğur Pasin, şöyle bir paylaşımda bulundu:

'Birlik ve beraberliğe, iradeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kurumlarda olan kıyımlar can yakmaya başlamıştır. Liyakat ve toplum dinamiklerine dikkat edilmeden işten çıkarmalar ayyuka çıkmış işlerinden çıkarılan Erzurumlular'ın yerine ithal yöneticiler getirilmiştir, bu da toplumda ağır ekonomik psikolojik yaralar açmaktadır. Kısıtlı imkan ve ağır iklim şartlarında şehre katma değer bırakan üreticilere inat kurumların iş adamlığına soyunmaları yetmezmiş gibi yan şirketler ve devşirme firmalarla yine kısıtlı olan ihale ve doğrudan teminli işlerde boy göstermekte, Erzurum'un müteşebbislerine göz açtırmayarak piyasaları dar bir boğaza sürüklemektedir. Bu ekonomik, sosyolojik travmaları ortadan kalkması için bu tutumdan acil vazgeçilmesi şehri-i emin unvanına uygun, halka kulak verip kadrolaşmayı ithal değil yerli kişi ve sermayelerden oluşturulmalıdır. Bunlarda bir tarafa belli güruhlara sırf çıkar ve menfaat sağlamak uğruna toplumu kutuplaştırmaya iten şehri-i eminlerin birilerini memnun etmek adına veya vurdumduymaz tavırları yüzünden yaşanan can pazarı Allah muhafaza bir facianın habercisi olmuş tehlikenin boyutlarını bizlere göstermiştir. Şimdi başta şehrimizin yöneticilerine daha duyarlı olmalarını ve kavimcilik yapan hanım vekile bu yanlışlardan dönerek aldığı oyları tüm halkımızdan aldığını hatırlatır ve tüm hemşerilerimizi sağduyulu olmaya davet ederim.'

MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Uğur Pasin'in açıklamasının bir internet sitesinde yayınlanmasının ardından Zehra Taşkesenlioğlu, avukatları aracılığıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Taşkesenlioğlu'nun avukatı, Uğur Pasin ve haberi yapan gazetecileri, müvekkiline karşı linç, karalama kapmanyası yapmakla suçladı. Yapılan açıklamayla şüphelilerin, halkı kin ve ve düşmanlığa tahrik ettiğini iddia eden Taşkesenlioğlu'nun avukatı, 'Vekil hanım yanlıştan dön' ibaresinin tehdit ve hakaret içerdiğini öne sürdü. Haber ve paylaşımların kaos yaratarak nefret ve ayrımcılık oluşturduğunu belirten şikayet dilekçesinde, 'hanım vekil' nitelendirmesiyle cinsiyetçi ırkçılığı gözler önüne serildiği belirtildi.

'AKSİ HALDE BEY YA DA HANIM DİYEN HERKESE İŞLEM YAPILIR'

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş, şüpheliler hakkında 'kişiler arasında ayrımcılık yapmak, basit tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tehdit etme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcı Mustafa Kızılateş takipsizlik kararında, 'Vekil hanım yanlıştan dön' ibaresinin hiçbir tehdit niteliği taşımadığını bildirdi. Politikacı olan Uğur Pasin'in yaptığı basın açıklamasında bir temenniyi dile getirdiği aktarılan kararda, 'hanım vekil' ibaresinin ise ne tür bir cinsiyet ayrımcılığı olduğunun anlaşılamadığına işaret edildi. Kararda, insanlara 'bey' ya da 'hanım' şekline hitap etmenin nezaket sınırları dahilinde olduğunu, ayrımcılık unsurunun bulunmadığı, bu şekilde bir kabul halinde 'bey' ya da 'hanım' diye hitap diye hitap eden herkes hakkında cinsel ayrımcılıktan işlem yapılmasının gerekeceğini vurgulandı. Savcı Kızılateş, tüm haberlerin içeriğinde ve basın açıklamasında atılı suçların işlendiğine yönelik hiçbir suç unsurunun bulunmadığına kanaat getirdi.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARINI YERİNDE BULDU

Savcı Mustafa Kızılateş'in takipsizlik kararına Zehra Taşkesenlioğlu'nun avukatı itiraz etti. Bu talebi inceleyen 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin ve basın açıklamasının eleştiri sınırları içerisinde kaldığını ifade ederek 'takipsizlik' kararını yerinde buldu.



