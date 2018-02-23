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Savcılık, eski Rektör Saraç'ın tahliyesine itiraz etti

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaki davada tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç ve eski Rektör Yardımcısı...

Savcılık, eski Rektör Saraç'ın tahliyesine itiraz etti
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaki davada tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç ve eski Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Aytekin Sır'ın tahliye edilmesine, bir üst mahkemede itiraz etti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan ve haklarında 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski Rektör Prof.Dr. Ayşegül Jale Saraç ve eski Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Aytekin Sır, yargılandıkları Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 2 gün önce tahliye edildi. Duruşmada, Saraç ve Sır'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildiren Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme konumunda olan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliye kararına itiraz etti.
Üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin oluşunu gerekçe gösteren savcı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirtti. Dilekçede, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında verilen tahliye kararının kaldırılması, tutuklanmaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

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