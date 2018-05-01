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Savcı Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' PKK'lı yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü ile bağlantılı olarak cezaevinde tutuklu kaldığı tespit edilen Fırat G. (27) ile üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. (29) gözaltına...

Savcı Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' PKK'lı yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü ile bağlantılı olarak cezaevinde tutuklu kaldığı tespit edilen Fırat G. (27) ile üzerinde yabancı bir ülkeye ait kimlik kartı bulunan eşi Berivan G. (29) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Fırat G.'nin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinde 'işbirlikçi' olarak adının geçtiği tespit edildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde devriye gezdikleri sırada sırt çantalı iki şüpheli yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin Berivan G. ve eşi Fırat G. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan çiftten Berivan G.'nin üzerinde yabancı bir ülke vatandaşı adına düzenlenmiş kimlik kartı bulundu.
SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE 'İŞBİRLİKÇİ' ÇIKTI
Silahlı terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirlenen Fırat G.'nin terör örgütü üyeliğinden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği, ayrıca 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile ilgili olarak yaralı olarak ele geçirilen Azad Çüngüş kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinden Fırat G.'nin 'işbirlikçisi' olarak adının geçtiği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüphelilerden Berivan G. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı bir köyde öğretmen olduğu belirlenen Fırat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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