Savcı Uzun'un katili Nurhak'ta çatışmada öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1'i yaralı, 3 terörist de yakalandı. Yaralı ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı olduğu belirlendi.



Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1'i yaralı, 3 terörist de yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



VALİLİK: 2'Sİ ÖLÜ, 5 TERÖRİST ETKSİZ HALE GETİRİLDİ



Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."



YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ



Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede; 2'si ölü, 1'i yaralı ve 2'si de sağ olarak ele geçirilen teröristlerden yaralı olarak yakalanan 'Azad Cüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçesi’nde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’a silahlı düzenleyip şehit ettiği saptandı. Hastanede tedavisi süren teröristin, taburcu olduktan sonra sorguya alınacağı belirtildi.