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Savcı, sigara cinayetinde haksız tahrik indirimi talep etti

ZONGULDAK'ta, işlettiği kahvede sigara içtiği için tartıştığı 34 yaşındaki Nevzat Temel'i tabancayla öldüren 32 yaşındaki Uğur Cem Aygün'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, maktülün kahvehanede sigara...

Savcı, sigara cinayetinde haksız tahrik indirimi talep etti
ZONGULDAK'ta, işlettiği kahvede sigara içtiği için tartıştığı 34 yaşındaki Nevzat Temel'i tabancayla öldüren 32 yaşındaki Uğur Cem Aygün'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, maktülün kahvehanede sigara içerek küfürlü konuşması nedeniyle sanığa verilecek cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Geçen yıl Şubat ayında meydana gelen olayda kahvehane işleten Uğur Cem Aygün, iddiaya göre müşterisi Nevzat Temel'i kahvede sigara içmemesi için uyardı. Tartışan Aygün ve Temel'in kavgasını araya giren diğer müşteriler önledi. Aygün, 3 gün sonra kahvenin önünde aynı nedenle tartıştığı Temel'i, tabancasıyla ateş ederek öldürdü.
Uğur Cem Aygün'ün, 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlene Uğur K., maktülün kahveye alkollü gelerek sigara içtiğini, sanığın uyarısına küfürle karşılık verdiğini ileri sürdü. Uğur K., bu tartışmadan 3 gün sonra maktülün yine kahveye geldiğini ve sanık ile tartıştığını, ancak olay anını görmediğini belirtti.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında maktülün kahveye alkollü şekilde gelip sigara içmesi, kavga çıkarması ve kahvede küfürlü konuşmasının tahrik sebebi sayılabileceğini, bu yüzden sanık Uğur Cem Aygün'e verilecek cezada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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