Savcı: FETÖ'nün amacı Cumhuriyetin niteliklerini ve laik düzeni değiştirmek

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şubesi'nde görevli 3 amir hakkında, Kayseri il Jandarma Komutanı olduğu 2009 yılında, Cizre'deki faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında tutuklanan ve 5,5 yıl sonra serbest bırakılan emekli Albay Cemal Temizöz'ün eşinin cep telefonunu, El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dinledikleri gerekçesiyle açılan davanın iddianamesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. İddianamede, FETÖ/PDY'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek, Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

​Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Peyami Baykara, C Büro Amiri Volkan Altunbulak ve C Büro Kısım Amiri İbrahim Çiydem hakkında, Kayseri İl Jandarma eski Komutanı Albay Cemal Temizöz adına kayıtlı olan eşi Fatma Temizöz'ün kullandığı cep telefonunu, tutuklu olduğu 2009- 2010 yıllarında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 16 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Terör örgütünün kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suistimal ettiğini belirten savcı, "Örgüt, topladığı fınans ile yurt içi ve yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi ve ekonomik güç haline gelmek suretiyle anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini yıkmak ve devleti ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuştur" dedi.

SORGULAMAYAN VE DÜŞÜNMEYEN İNSAN TİPİ YETİŞTİRİYOR

Örgütün, yıllar içinde uyguladığı yöntemler değişse de amacının değişmediği belirtilen iddianamede, FETÖ'nün temel hedefinin Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlannı ele geçirmek olduğu vurgulandı. Terör örgütünün devlet modeline uygun bir paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, yurt, okul, dershane ve ışık evlerinde, beyin yıkama metotları ile sorgulamayan, düşünmeyen, mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirildiğini kaydetti. İddianamede, örgütün devlet dışında kendisine bağlı bir ekonomik sistem kurma, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurarak zenginler kulübü oluşturma, böylelikle ulusal ve uluslararası ticarette söz sahibi olmayı amaçladığı ifade edildi.

TOPLANAN PARALARIN KARŞILIĞI CENNET VAADİ

FETÖ/PDY'nin denetimindeki eğitim kurumları ve diğer kurumlar aracılığı ile topladığı yardımlar veya ticaret yoluyla elde ettiği kazancın miktarını belirlemenin mümkün görünmediği belirtilen iddianamede, "Toplanan paraların karşılığının cennet ile mükafatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır" denildi

ÖRGÜT, TALİMATLARI YENİLEBİLİR KAĞITLARA YAZILIYOR

Örgüt mensuplarının kendi adlarına olmayan GSM hatları temin edip, bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmelerinin dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veri olduğunu belirten savcı, "Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının kullanılması, örgütün üst düzey abilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki okullarla irtibatta kullanılan yöntemlerdendir. Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Örgüt toplantılarında verilen talimatlar ufak kağıtlara yazılmakta, hatta bunların lüzumu dahilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mevcut anayasal düzeni değiştirerek devlet kurmak amacında olan ve ekonomik bir güç oluşturarak yönetimde teşkilatlanmayı ve devlet idaresini ele geçirmeyi hedefleyen örgütün günümüzde büyük bir güç haline geldiğini belirten savcı, "Yıllar süren yapılanma içerisinde yetiştirmiş olduğu binlerce kadro ile FETÖ/PDY terör örgütü başından beri belirli bir plan dahilinde hareket etmiş, sözde hizmet hareketi adı altında ilmek ilmek örgütlenerek bu günlere gelmiştir. Bugün ise FETÖ/PDY terör örgütü belirli bir plan dahilinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadrolarının tüm kılcal damarlarına sızmayı amaç edinmiş, bu amaç doğrultusunda devletin her kademesinde yerleştirdiği örgüt elemanları vasıtası ile devletin tüm olanaklarını daha da güçlenmek ve devlet içinde kök salma amacı doğrultusunda kullanmıştır. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin makamlarını, çalıştıkları kurumlann yetki, araç, gereç ve personelini örgütün amaçları doğrultusunda kullandıkları hususları dikkate alındığında, FETÖ/PDY yapılanmasının silahlı bir terör örgütü olduğu açıkça anlaşılmaktadır" dedi.



FOTOĞRAFLI