Savcı, esnaftan himmet toplayanlara ceza istemedi

Hümeyra PARDELİ/ERURUM, () - ERZURUM 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'sı tutuku 17 sanıklı FETÖ/PDY davasında savcı Fatih Yılmaz, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken bütün sakınların 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan beraat edilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı 17 sanık için, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5- 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan 'İl abisi' Serkan Ç., Bank Asya Erzurum eski Şube Müdürü Hasan Y., Selçuk Ö., Uğur O., Erdoğan Y. ve Ünal Ş. ile tutuksuz sanıklar Sacit Ç., Ahmet Ç., Servet A., Mehmet İ., Alpaslan E., Şamil Baki Ç., Ufuk T., Hasan Ö., haklarında yakalama kararı bulunan Şakir Ç. ve örgütünün 'Erzurum kasası' olaraz nitelendirilen Ünal Ü. ile başka suçtan tutuklu Ali Haydar K.'nın FETÖ/PDY'ye yardım, yataklık ve propaganda yaptıkları belirtildi. İddianamede, sanıkların Erzurum'daki Toptancı Meyve ve Sebze Hali'nde, Kuran kurslarına yardım bahanesiyle haldeki esnaftan ücretsiz meyve, sebze aldıkları ancak bunları parayla satın alıyormuş gibi gösterdikleri, insanların dini inanç, duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptıklarına işaret edildi. Kentte, değişik alanlarda şirket faaliyeti bulunan ve esnaflık yapan Mehmet İ., Uğur O., Şakir Ç., Ahmet Ç., Şamil Baki Ç., Sacit Ç., Servet A., Ufuk T., Erdoğan Y.'nın ise 17-25 Aralık sonrası örgütün denetiminde bulunan ve mali sıkıntıya düşen Bank Asya Katılım Bankası'nın sermayesini yükselmek, güçlü bir banka izlenimini vermek amacıyla bu bankaya yüklü miktarlarda para yatırdıklarına dikkat çekilen iddianamede, imkanı olmayanların başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya getirdikleri ve para yatırmaları için diğer esnafı da teşvik ettikleri anlatıldı.

'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 11 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanıkların dün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı Fatih Yılmaz mahkemeye sunduğu esasa ilişkin görüşünde sanıkların tümünün 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan beraatını istedi. Erdoğan Y., Hasan Y. ve Serkan Ç. de örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un olduğu vurgulanan mütalaada, 17 sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5- 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

Önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenen M.Ö., 'ByLock' kullandığı belirlenen eczacı Erdoğan Y.'nin sebze halinden Fethullah Gülen için 'Himmet' topladığını belirtmişti. Tanık, M.Ö., "Patronum sebze haline gelen Erdoğan Y.'ya bir çuval patates vermemi söyledi. Kuran kursuna yardım olduğunu belirtti" demişti.