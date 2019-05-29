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Savcı, babasını öldüren genç kıza ağır tahrik indirimi istedi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilara Künili'ye verilecek cezada duruşma savcısı, ağır tahrik indirimi uygulanmasını istedi....

Savcı, babasını öldüren genç kıza ağır tahrik indirimi istedi
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilara Künili'ye verilecek cezada duruşma savcısı, ağır tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Savcı, davada tutuksuz yargılanan annenin ise beraat ettirilmesini talep etti.
Geçen yıl 10 Kasım günü meydana gelen olayda, iddiaya göre Kemal Künili(48) ile eşi Gülçin Kunili (42) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kemal Künili, eşini dövmeye başladı. Annesi gözleri önünde dayak yiyen Dilara Künili (21) babasını, evde bulunan tabancayla vurarak, öldürdü. Dilara Künili, gözaltına alındığında verdiği ifadesinde, "Annemi dövüyordu. 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi. Genç kız ile annesi, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Anne- kız hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 7’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında anne Gülçin Künili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRIYORDU'
Tutuklu sanık Dilara Künili ile tutuksuz sanık Gülçin Künili'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada önceki savunmalarını tekrarlayan Dilara Künili, "Annemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim. Annemin bir suçu yok'' diye konuştu. 
Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Dilara Künilli'nin suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, verilecek cezada ağır tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Anne Gülçin Künilli hakkında ise suçu işlediğine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.  Mahkeme, sanık avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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