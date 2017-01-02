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Savaştan kaçan Suriyeli rehber, Reina'daki saldırıda can verdi

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de, Antalya'da rehberlik yapan Suriyeli 25 yaşındaki Mohamad Elhout'un, yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen saldırıda can verdiği ortaya çıktı. 31 Aralık...

Savaştan kaçan Suriyeli rehber, Reina'daki saldırıda can verdi
ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de, Antalya'da rehberlik yapan Suriyeli 25 yaşındaki Mohamad Elhout'un, yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen saldırıda can verdiği ortaya çıktı.
31 Aralık günü saat 21.32'de facebook'taki hesabından son paylaşımını yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan, telefonuna da bakmayan Mohamad Elhout'un Reina'daki turist kafilesinin rehberi olabileceğini düşünen arkadaşları, Antalya Barosu avukatlarından Samir İsmayilov'dan hukuki destek talebinde bulundu. Konuyla ilgili araştırma yapan avukat İsmayilov, Mohamad Elhout'un Reina'daki saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olduğunu belirledi. Bunu facebook'taki sayfasından duyuran Samir İsmayilov, "Reina'da ölenlerden biri de arkadaşım maalesef. Neşe dolu bir gençti. Allah mekanını cennet etsin. Sebep olanları Allah affetmesin" paylaşımında bulundu.
Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Mohamad Elhout, Antalya'da rehberlik yaparak geçimini sağlıyordu. Bir hafta önce Ortadoğulu turistlerle birlikte İstanbul'a giden Mohamad Elhout, geçen 25 Aralık günü İstanbul Ortaköy'deki Rodison Blue Otel'den yer bildirimi yapmıştı.

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