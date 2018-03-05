Savaş uçakları 'hilal' oluşturdu

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, Cinderes'e hava bombardımanı gerçekleştirilen savaş uçakları 'hilal' çizdi.
'Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli merkezlerinden Hatay'ın Hassa ilçesi semalarında, Cinderes'e hava bombardımanı yapılan savaş uçaklarının oluşturduğu 'hilal', ilgiyle izlendi. Savaş uçaklarının 'hilal' çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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