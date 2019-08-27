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Satırlı trafik magandası
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi. Olay,...
GÜVENLİK 26.08.2019, 22:51
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi.
Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne, tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.
Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne, tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.
Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
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