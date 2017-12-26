Satırlı saldırıda, azmettirici olmakla suçlanan koca gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, A.K. (40) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde uğradığı satırlı saldırıda yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından saldırgan İsmail P. (32) ile azmettirici olduğu iddia edilen A.K.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan K. gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta perşembe günü, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen A.K. elindeki poşetlerle apartmanın girişindeki merdivenleri çıkarken, arkasından gelen bir kişinin satırlı saldırısına uğradı. Yaralanan A.K., çığlıklar atıp, kendisini kapıdan içeri attı. Saldırgan kaçarken, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı, olay ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A.K.'nin ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin İsmail P. olduğunu saptadı. Ekipler, Ankara'daki bir adrese düzenlenen operasyonla İsmail P.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürtülen İsmail P. ifadesinde, olay sırasında A.K.'nin boşanma davası açtığı eşi Erhan K.'nın da bölgeye park ettikleri otomobilde kendisini beklediğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşı Erhan K. da azmettirici iddiasıyla Ankara'da gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü Bolu'ya getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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