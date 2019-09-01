Satılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk, yaşamını yitirdi. Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internetten satılığa çıkardığı öğrenildi.Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yalvaç- Senirkent yolu üzerinde, Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Koyutürk'ün kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü Koyutürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İsmail Koyutürk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.İsmail Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internet sitesinden satılığa çıkardığı belirtildi.