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SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi

SUALTI taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandoları ile amfibi deniz piyadeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya yönelik yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından...

ANKARA, () - SUALTI taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandoları ile amfibi deniz piyadeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya yönelik yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında özel harekat görevleri yürütebilen seçkin birliklerden, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandolarının yanı sıra amfibi deniz piyadeleriyle teröristle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'na katkı sağlandığı bildirildi.

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