Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon: 4 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri lüks araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı. Sakarya İl Emniyet...

Şase numaraları değiştirilen otomobilleri satan şebekeye operasyon: 4 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, kaza yapan araçların şase numaralarını yurt dışından getirdikleri lüks araçlara geçirerek satan şebekeye yönelik operasyonda 15 araç ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, yurt dışından temin ettikleri Mercedes marka araçlara kaza yapan, yanan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların şase numaralarını geçirerek sattıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda O.Ç.(59), S.Ç. (51), C.Y. (50) ve T.Ç. (29) gözaltına alınırken, satılan 15 araç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328