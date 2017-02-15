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Şarköy’de alacak kavgası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Şarköy İlçesi’nde aralarında alacak tartışması çıkan Onur A., kahvede İbrahim K.’yı tabancayla sağ kolundan vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına...

Şarköy’de alacak kavgası: 1 yaralı
TEKİRDAĞ’ın Şarköy İlçesi’nde aralarında alacak tartışması çıkan Onur A., kahvede İbrahim K.’yı tabancayla sağ kolundan vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şarköy İstiklal Mahallesi’ndeki kahvede dün gece karşılaşan Onur A. ile İbrahim K., aralarındaki 100 bin liralık nedeniyle tartıştı. Şüphelilerden Onur A., belinden çıkardığı tabancayla İbrahim K.’yı sağ kolundan vurup yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırgan Onur A. kısa bir süre sonra tabancasıyla birlikte Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 37 yaşındaki İbrahim K.’nın babasına 100 bin lira olan borcunu vermediğini ve bu nedenle tartıştıklarını anlatan 20 yaşındaki Onur A., "Babamla ortak sahilde nargile kafe işletiyordu. Babama 100 bin liralık borcunu vermiyordu. Kahvede oturduk. Parayı neden vermediğini sordum. Bana 'Babandan sonra sen mi başıma bela oluyorsun?' diyerek hakaret etti. Bana silah çekince bende vurdum" dedi. Soruşturma sürüyor.

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