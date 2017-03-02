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Şarköy'de terk edilen araçta 1152 şişe kaçak içki

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde bir sokakta park edilen araçta 1152 şişe kaçak şarap ele geçirildi.  Şarköy İlçesi'nin İstiklal Mahallesi Uygar Sokak üzerinde park edilen araçtan şüphelenenler polise bilgi verdi. Gelen...

Şarköy'de terk edilen araçta 1152 şişe kaçak içki
TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde bir sokakta park edilen araçta 1152 şişe kaçak şarap ele geçirildi. 
Şarköy İlçesi'nin İstiklal Mahallesi Uygar Sokak üzerinde park edilen araçtan şüphelenenler polise bilgi verdi. Gelen polisler, yaptığı aramada araçta 1152 şişe kaçak şarap ele geçirildi. Plaka üzerine yapılan araştırmada aracın trafikten men edildiği belirlendi. Ruhsat üzerinden araç sabine ulaşan polis, A.Ç. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden daha önce bir kaç aynı suçtan yakalandığı ve denetimli serbestlik şartıyla bırakıldığı belirlenen A.Ç., tutuklanırken, E.S., denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

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