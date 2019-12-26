Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisinin kaptanı yardım istemedi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dün karaya oturan, Rusya bandıralı kuru yük gemisinin kaptanı, kurtarma çalışmaları için yardım istemedi. Kaptanın, gemiyi kendisinin kurtarmaya çalışacağını söylediği öğrenildi.Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı kuru yük gemisi, dün sabah saatlerinde karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine dün bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.Yetkililerin yaptığı görüşmede, gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi. Karaya oturan gemide hasar olup, olmadığını belirlemek için bağlı olduğu şirketten gelen dalgıçlar, dalış yaparak, incelemede bulundu. İncelemenin ardından kaptan, gemiyi kendi imkanları ile kurtarmak için çalışma başlattı. Kaptanın gemiyi kurtaramaması halinde yardım talebinde bulunacağını bildirdiği belirtildi.Kaptan, gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla bölgede bekleyişine devam ediyor.