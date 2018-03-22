Şarkışla'da pompalı katliam: 5 ölü (4)

SANIKTAN KAN DONDURAN İFADELER

Kahramanmaraş'ta yakalandıktan sonra Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüpheli Fırat Yurdakul ilçeye getirilerek Cumhuriyet savcısı gözetiminde sorgulandı. Köyde hayvancılık ve çobanlık yaptığını anlatan Yurdakul, öldürdüğü kişilerden Tarık Esen'in kızı Pınar Esen ile 8-9 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ederek, şöyle dedi:

"Birbirimizi yıllarca sevdik. Bu sevgimizi evlilik olarak güzelleştirmek istedim. 2017 yılı yaz aylarında Pınar'ın annesi Nesrin Esen ile görüşmüştüm. Bana 'Bu kız ile artık evlen, bir yuva kurun' diye söylemişti. Ben de zaten 'Pınar'sız yaşayamam, ben onsuz yaşayamam' demiştim. Ancak bizim yapacağımız bu evliliğe Pınar'ın babası olan Tarık Esen karşı çıktı. Yaz aylarındaki bir görüşmemizde bana hitaben 'Senin gibi birine ben kız vermem, sen kimsin ki benden kız alacaksın, ben çobana kız falan vermem, benim kızım şehirde kalacak' dedi. Ben de 'Sen bana Pınar'ı vermezsen beni öldürmüş olursun, ha ölmüşüm ha Pınar'sız kalmışım' dedim. Her defasında bana hakaret etti ve beni aşağıladı. Benim sevgimi anlayamadılar. Olaydan 3 gün önce yine Tarık ile bir telefon görüşmesi yapmıştım. Bu görüşmede 'Pınar'ı seviyorum, sen yıllarca ailene sahip çıkmadın. 8-9 yıldır eşinden çocuklarından ayrı kaldın, senin yerine ben sahip çıktım' dedim."

Şüpheli, Tarık Esen ile birkaç kez yaptıkları görüşmelerde bu diyalogların tekrarlandığını belirtti. Yurdakul ayrıca, Tarık Esen'in köye geleceğini söylediğini, kendisinin ise "Gel de beni öldür, zaten beni böyle yaparak öldürüyorsun, bari namusunu temizlemiş olursun" dediğini anlattı.

'MESAJLARA CEVAP VERMEYİNCE EVLERİNE GİTTİM'

Sevdiği kızın babasının bir araya gelmelerine hep engel olduğunu iddia eden Fırat Yurdakul Tarık Esen'in köye geldiğini, dünkü olay sırasında öldürdüğü arkadaşı Oğuz Taylan Koral'dan öğrendiğini söyledi. Yurdakul, alkol aldıktan sonra Tarık Esen'i aradığını ama telefonu açmadığını, daha sonra mesaj attığını ifade etti. Yurdakul mesajında, 'Duydum ki köye gelmişsin, hoşgeldin sevdiğim kızın babası' yazdığını, cevap gelmeyince 'Kızın olmadan ben yaşayamam, ya gel benim canımı al ya da beni Pınar'sız bırakma' dediğini, üçüncü mesajda ise 'Ben namussuz biriysem gel namusunu temizle, ben namussuz değilim, sevdiğim için ölmek de öldürmek de benim için güzel' yazdığını belirtti.

Mesajlara cevap gelmeyince Tarık Esen'in annesi Cennet Esen'in telefonunu aradığını anlatan şüpheli, "Artık Tarık bizim yakamızı bıraksın, bizi bize bıraksın, yeter artık bize karışmasın, bizi ayırmasın" dediğini dile getirdi. Cennet Esen'in kendisine "Sana verecek kızımız yok, sen git kendine başkasını bul, yıllarca sevip de ayrılan ilk sen değilsin" karşılığını verdiğini iddia eden şüpheli, kendisinin ise "Pınar'sız yaşamaktansa ölürüm de öldürürüm de" dediğini söyledi.

'ÜÇÜNÜ VURDUM, ÇOCUĞA BİR ŞEY YAPMADIM'

Bu konuşmaların ardından alkol aldığını, sonrasında ise internetten sipariş ettiği 8 mermi kapasiteli av tüfeğini ve yanına 3-5 mermiyi daha alarak, kendi evine 300-400 uzaklıktaki Esen Ailesi'nin evine gittiğini anlatan şüpheli Yurdakul, şunları söyledi:

"Sevdiğimi vermemeleri nedeniyle kafamda her şey bitmişti. Kış olduğu için köyde fazla insan yoktu. Evin önünde Cennet Esen ile karşılaştım. Bana, 'Defol git, oğlumun başını belaya sokma' dedi. Tarık evin içerisinden koşarak geliyordu. Elimdeki av tüfeği ile hedef alarak ateş ettim. Bu sırada babası İbrahim Esen evin içinden çıktı. Annesi de tüfeğe sarılarak bana engel olmaya çalıştı. Bir el de Cennet Esen'e ateş ettim. İbrahim Esen de salondan çıktı. Çekmeceden bir şey almaya çalıştığını gördüm. Ona da ateş ettim. İbrahim Esen salon kısmında, Cennet Esen balkonda yere yığıldı. Evde küçük de bir kız vardı. Evin içine doğru kaçtı. Ben çocuğa bir şey yapmadım. Vurduklarımın ölüp ölmediğin kontrol etmedim. Etrafta kimse yoktu."

'BAKKALI HAKARET ETTİĞİ İÇİN VURDUM'

Evden çıktıktan sonra köy içinde 700-800 metre yürüdüğünü ve kimseye rastlamadığını anlatan Yurdakul, tüfeği mezarlık kenarına bırakıp Celal Koral'ın dükkânına gittiğini anlattı. Şüpheli, Koral'dan içki istediğini, onun da kendisine hakaret ve küfür ederek mevcut borcunu ödemeden içki vermeyeceğini söylediğini anlattı. Ardında dükkândan ayrıldığını, ancak Celal Koral'ın söylediği ağır sözlerin zoruna gittiğini ileri süren Fırat Yurdakul, şöyle dedi:

"Mezarlık kenarına bıraktığım tüfeği tekrar aldım. Tekrar dükkâna geldim. İlk gittiğimde Celal tekti. İkincisinde oğlu Taylan da yanındaydı. Celal, 'Oğlum tüfek' deyince büfenin dışından Celal'e doğru ateş açtım. Taylan elimdeki tüfeğe sarıldı. Bu defa da ona ateş ettim. Dükkanda rastgele ateş açtım. Tüfekteki mermiler bitince yanımdaki 3-5 fişeği daha yerleştirdim ve tekrar ateş ettim. Dükkânda Celal Koral'a ait otomatik tüfek vardı. Onu yanıma aldım. Bir koli içki aldım. Kasada 500-600 lira kadar para vardı. Onu da alarak otomobille oradan ayrıldım. Sonrasında da arazi yollarını kullanarak bölgeden ayrıldım. Yolda aracın yakıtını fulledim. Gaziantep Nurdağı'na gidecektim. Burada annemi son bir kez görüp intihar etmeyi planlıyordum. Sonrasında Kahramanmaraş'ta polis beni yakaladı."

Şüpheli Fırat Yurdakul, jandarmadaki ifadesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Yurdakul, sağlık kontrolü için sevk edildiği hastaneye giriş yaparken gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna "Pişman değilim. Sevdiğim için yaptım" dedi. Zanlıya çelik yelek giydirildiği görüldü.



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