Şarkıcı Sıla kazada yaralandı (3)

TABURCU OLDU
Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
TABURCU OLDU Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı. FOTOĞRAFLI
14 Şubat 2017 Salı 17:47
TABURCU OLDU
Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:12
|07:52
|13:28
|16:22
|18:48
|20:15