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Şarkıcı Resul Dindar'ın kazada yaralanan annesi hayatını kaybetti

KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın, motosiklet kazasında ağır yaralanan annesi Meliha Dindar (53) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şarkcının kazada yaralanan babası Osman Dindar'ın (60) tedavisinin...

Şarkıcı Resul Dindar'ın kazada yaralanan annesi hayatını kaybetti
KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın, motosiklet kazasında ağır yaralanan annesi Meliha Dindar (53) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şarkcının kazada yaralanan babası Osman Dindar'ın (60) tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.
Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı çiftten Meliha Dindar bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Dindar'ın Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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