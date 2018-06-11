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Şarkıcı olmak isteyen Samet, babası gibi motor kazasında öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan Bilal Samet Akbıyık (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akbıyık'ın, 2003 yılında babası Mustafa Akbıyık'ı motosiklet...

Şarkıcı olmak isteyen Samet, babası gibi motor kazasında öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan Bilal Samet Akbıyık (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akbıyık'ın, 2003 yılında babası Mustafa Akbıyık'ı motosiklet kazasında kaybettiği, kendisinin de yaralandığı ortaya çıktı. Şarkıcı olmak istediği öğrenilen Akbıyık'ın, seslendirdiği şarkıların kayıtlarını sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
Kaza, geçen cuma saat 01.30'da, Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Halı saha maçı sonrası evine gitmek için motosikletiyle yola çıkan Bilal Samet Akbıyık, iddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada motosikletli Akbıyık, minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akbıyık ve arkasında oturan arkadaşı Sedat Daşkır yola savruldu. Kask takmayan ikiliden sürücü Akbıyık ağır yaralanırken, Daşkır da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başına darbe alan Bilal Samet Akbıyık, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sedat Daşkır ise taburcu edildi. Akbıyık'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından morgdan alınarak, Varsak Mahallesi'nde toprağa verildi.
BABASINI MOTOSİKLET KAZASINDA KAYBETMİŞ
5 çocuklu ailenin oğlu olan Bilal Samet Akbıyık'ın, 2003 yılında yine aynı mahallede babası Mustafa Akbıyık'ı motosiklet kazasında kaybettiği, o kazada kendisinin de yaralandığı ortaya çıktı. Şarkıcı olmak istediği öğrenilen Akbıyık'ın, seslendirdiği şarkıların kayıtlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Üniversiteye hazırlanan Akbıyık'ın, son olarak kız arkadaşıyla müzikli video çektiği, bunu da sosyal medyadan yayınlayamadan hayatını kaybettiği belirtildi.
Bilal Samet Akbıyık'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında yer alan 'Biz hayatı sevdik, o da bizi sever sandık' yazısı dikkati çekti.

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