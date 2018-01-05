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Şarjda bırakılan aküler 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, şarjda bırakılan akülerin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında 4 iş yeri ile 1 otomobil yandı. Olay, sabaha karşı Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresindeki elektrikli...

Şarjda bırakılan aküler 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, şarjda bırakılan akülerin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında 4 iş yeri ile 1 otomobil yandı.
Olay, sabaha karşı Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresindeki elektrikli aletler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şarja bırakılan aküler, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan taraftaki motosiklet tamircisi, kaynak ve zirai ilaç satan iş yerleri ile park halindeki bir otomobile de sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 araç ve 20 personelin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınabilen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz işyerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

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