Sarıyer'de 2 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Deniz polislerinin de desteğiyle bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı sigara kaçakçılarına yönelik sabah Sarıyer Kireçburnu sahilinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce paket kaçak sığara ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyona Deniz polisleri de destek verdi. Karadeniz açıklarından deniz yoluyla sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçak sigara ihbarı yapılan tekneyi fiziki ve teknik takibe aldı. Polis ekipleri kaçakçıların tekneden aldığı yüklü miktarda kaçak sigaraları Kireçburnu'nda kamyona yüklediği sırada operasyonu başlattı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK SIGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ele geçirirken aralarında Suriyeli kaçakçıların da olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürürken, ele geçirilen binlerce sigaranın sayım işlemleri yapılmasının ardından imha edileceği öğrenildi.

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