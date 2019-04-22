Sarıkaya'yı av tüfeği ile vuran şüpheli yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, turizmci iş adamı Süleyman Sarıkaya'yı takip edip sokak ortasında iki ayağından pompalı tüfekle yaralayan ve ardından kayıplara karışan Mehmet O., 2 ay sonra yakalandı.



Olay, geçen 2 Mart'ta sabah saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Özdere bölgesinde otelleri bulunan turizmci işadamı Süleyman Sarıkaya (55), evinden çıkarak boyoz almak için fırına gitti. Boyoz alan Sarıkaya, evine dönerken iddiaya göre daha önce Sarıkaya'yı takip eden ve camii köşesinde bekleyen husumetlisi olan Mehmet O. karşısına çıktı. Mehmet O. yanında getirdiği av tüfeği ile Sarıkaya'ya ateş açtı. İki ayağına saçmalar isabet eden Sarıkaya, yaralanırken, Şüpheli Mehmet O. olay yerinden kaçtı.



ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Jandarmanın olayla ilgili başlattığı yakalama çalışmaları kapsamında, yaklaşık 2 aydır kaçan şüpheli Mehmet O.'nun Menderes ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, belirlenen adrese bugün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan baskında yakalanan Mehmet O. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Mehmet O.'nun işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.