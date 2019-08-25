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Sarıkamış'ta orman yangını
KARS'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Deresi mevkiinde çam fidanlarıyla kaplı alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye alarma geçerken, köylülerden de yardım istendi. Sarıkamış ilçesinde, Erzurum sınırına...
GÜVENLİK 25.08.2019, 14:56
KARS'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt Deresi mevkiinde çam fidanlarıyla kaplı alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye alarma geçerken, köylülerden de yardım istendi.
Sarıkamış ilçesinde, Erzurum sınırına 1 kilometre uzaklıktaki Karakurt Deresi mevkiinde çam fidanlarıyla kaplı alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık alandaki yangına, jandarma ile itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Dağlık alan olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü bölgede, jandarma civardaki köylerde bulunanlardan yardım istedi. Jandarma, itfaiye ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde, Erzurum sınırına 1 kilometre uzaklıktaki Karakurt Deresi mevkiinde çam fidanlarıyla kaplı alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık alandaki yangına, jandarma ile itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Dağlık alan olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü bölgede, jandarma civardaki köylerde bulunanlardan yardım istedi. Jandarma, itfaiye ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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