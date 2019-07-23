Sarıgöl'de esrar ele geçirildi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde oturan M.Y.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl'ün kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. M.Y.'ye ait olduğu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, mutfakta, tepsi içinde kurutulmuş 300 gram kubar esrar ile oturma odasındaki masa üzerinde uyuşturucu madde metamfetamin kullanmakta yararlanıldığı belirlenen aparat ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrara el konulurken, operasyon sırasında evde bulunmayan M.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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