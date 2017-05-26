Sarayköy FETÖ davasında 3 tahliye

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ 3'üncü Ağır Ceza Makemesi'nde bu hafta görülmeye başlanan 12'si tutuklu 25 sanıklı FETÖ/PDY'nin Sarayköy yapılanması davasında verilen ara karala 3 sanık, adli kontrol koşuluyla şartıyla tahliye edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin Sarayköy yapılanmasına yönelik davada 12'si tutuklu, 1'i firari toplam 25 sanığın yargılanmasına geçen 22 Mayıs'ta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlandı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve haklarında, örgüte bağlı derneklere üyelik, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanmak, gazete aboneliği, himmet toplama ve sohbet toplantıları düzenleme iddiaları bulunan 24 sanığın kimlik tespitleri yapıldı, savunmaları dinlendi ve avukatlarının talepleri alındı. Davada savunmaları alınan 24 sanığın tamamı haklarındaki örgüt üyeliği iddialarını kabul etmedi. Savunmaların alınması, tanıkların dinlenmesi ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar verdi. Tutuklu sanıklardan Aykut Bayram, Aysel Kılıçaslan ve Hasan Cengiz'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, 9 sanığın tutukluklarının devamına karar verildi. Duruşma, 17 Ekim'e ertelendi.